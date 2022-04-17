Александр Медведев об удалении Гусева в 3-м матче с ЦСКА: «Для развития игры и судейства надо давать оценку этому эпизоду»

Александр Медведев считает, что в плей-офф СКА играл в более интересный хоккей, чем .

Клуб из Санкт-Петербурга проиграл в серии Кубка Гагарина со счетом 3-4.

«Играть в финале конференции – неплохой результат, но не тот, который ждали болельщики и руководство клуба. Но хочу отметить, что если учитывать игровые схемы, то СКА играл в более интересный хоккей, чем ЦСКА. ЦСКА играл в очень рациональный хоккей, опираясь на опыт своих игроков. В СКА же по пальцам одной руки можно пересчитать тех, кто имеет опыт игры в плей-офф.

Я общался после последней игры с тренерским штабом ЦСКА, искренне поздравил его с победой. Им, конечно, удалось закрыть в том матче лидеров СКА, особенно [Андрея] Кузьменко и [Антона] Бурдасова, которые под таким давлением не были похожи на себя. Это не потому, что они не старались и не хотели играть, а потому что ЦСКА нашел ключи к их нейтрализации.

Третий матч? Мы сначала получили большинство, потом вместо него получили удаление [Никиты] Гусева на четыре минуты. Я просто хочу обратить внимание, что опасная игра высоко поднятой клюшкой фиксируется только в том случае, если игрок, которого приговаривают к нарушению правил, не контролировал свою клюшку.

Не хочу обсуждать, сам спотыкнулся Гусев или [Сергей] Плотников помог ему в этом, но Гусев в падении не контролировал клюшку, хотя это все бессмысленно обсуждать, но я думаю, что для развития игры и нашего судейства надо давать оценку этому эпизоду», – сказал член совета директоров СКА и гендиректор «Зенита».