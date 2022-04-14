Кузьменко и Гусев не набрали очков в 6-м и 7-м матчах с ЦСКА. У Андрея 1 гол в 7 играх серии

Лидеры СКА не набрали очки в двух последних матчах серии против ЦСКА.
Нападающие питерского клуба Андрей Кузьменко и Никита Гусев не отметились результативными действиями в шестом и седьмом матчах противостояния.
За всю 7-матчевую серию Кузьменко набрал 3 (1+2) очка, забросив свою единственную шайбу в первой игре. Остальные шесть матчей он не забивал.
Гусев записал на свой счет 5 (2+3) очков в 7 матчах серии финала Западной конференции.
СКА уступил ЦСКА (3-4 в серии) и завершил выступления в плей-офф.