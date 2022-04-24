Мэттьюс остался без голов в 4 матчах подряд во 2-й раз в сезоне. Следующая игра – с «Вашингтоном»

во 2-й раз в сезоне остался без голов в 4 матчах подряд.

24-летний американец вернулся в состав после пропуска 3 матчей и сыграл с «Флоридой» (2:3 ОТ).

Нападающий нанес 7 бросков в створ за 21:40 игрового времени. Мэттьюс не забил в 4-й раз подряд, это 2-я такая его серия в сезоне.

«Торонто» осталось провести 3 матча в регулярном чемпионате. Команда сыграет «Вашингтоном» на выезде, с «Детройтом» и «Бостоном» – дома.

Мэттьюс лидирует в гонке снайперов с 58 шайбами в 71 игре.