Тренер «Анахайма» о Гецлафе: «Парни завершают карьеру, когда их вытесняют из состава. Райан уходит в качестве нашего первого центра»

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Тренер «Анахайма» сказал, что завершающий карьеру Райан Гецлаф – 1-й центр команды.

«Обычно парни завершают карьеру, когда их вытесняют из состава. Райан Гецлаф собирается уйти из хоккея в качестве нашего первого центра. 

Рядом с ним сейчас никого нет. И это очень примечательно», – сказал Даллас Экинс. 

В 55 матчах 37-летний Гецлаф набрал 35 (3+32) очков. В этом сезоне он стал лучшим бомбардиром в истории «Дакс», опередив Теему Селянне, а также пересек отметку 1000 очков. 

В воскресенье канадец проведет свой последний матч – против «Сент-Луиса». Игрок принял такое решение, чтобы завершить карьеру на домашней арене. 

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