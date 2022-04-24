Тренер «Анахайма» о Гецлафе: «Парни завершают карьеру, когда их вытесняют из состава. Райан уходит в качестве нашего первого центра»

Тренер сказал, что завершающий карьеру – 1-й центр команды.

«Обычно парни завершают карьеру, когда их вытесняют из состава. Райан Гецлаф собирается уйти из хоккея в качестве нашего первого центра.

Рядом с ним сейчас никого нет. И это очень примечательно», – сказал Даллас Экинс.

В 55 матчах 37-летний Гецлаф набрал 35 (3+32) очков. В этом сезоне он стал лучшим бомбардиром в истории «Дакс», опередив Теему Селянне, а также пересек отметку 1000 очков.

В воскресенье канадец проведет свой последний матч – против «Сент-Луиса». Игрок принял такое решение, чтобы завершить карьеру на домашней арене.