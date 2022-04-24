Летанг о возвращении Малкина: «Он настолько талантлив, что мгновенно делает «Питтсбург» лучше. Особенно в большинстве»

отметил влияние возвращения на игру .

Россиянин, отбывший 4-матчевую дисквалификацию, сделал дубль в игре с «Детройтом» (7:2).

«Малкину пришлось нелегко, потому что у нас был еще и долгий перерыв (у команды была 5-дневная пауза в календаре между двумя матчами с «Бостоном» – прим. Sports.ru).

Он пытался оставаться в форме. Но он настолько талантлив, что мгновенно делает «Питтсбург» лучше. Особенно в большинстве», – сказал защитник «Пингвинс».

Малкин сделал дубль против «Детройта» – в первой игре после 4-матчевой дисквалификации