Летанг о возвращении Малкина: «Он настолько талантлив, что мгновенно делает «Питтсбург» лучше. Особенно в большинстве»

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Крис Летанг отметил влияние возвращения Евгения Малкина на игру «Питтсбурга».

Россиянин, отбывший 4-матчевую дисквалификацию, сделал дубль в игре с «Детройтом» (7:2). 

«Малкину пришлось нелегко, потому что у нас был еще и долгий перерыв (у команды была 5-дневная пауза в календаре между двумя матчами с «Бостоном» – прим. Sports.ru). 

Он пытался оставаться в форме. Но он настолько талантлив, что мгновенно делает «Питтсбург» лучше. Особенно в большинстве», – сказал защитник «Пингвинс». 

Малкин сделал дубль против «Детройта» – в первой игре после 4-матчевой дисквалификации

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