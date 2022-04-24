Депутат Свищев: «Гашек для нас был героем, а теперь пустое место. Американцам выгодно стравливать Россию с Европой, они этого добиваются»

Депутат Дмитрий Свищев назвал Доминика Гашека пустым местом.

Ранее бывший вратарь сборной Чехии сообщил: «Если НХЛ допустит россиян к участию в матче в Праге, я сочту это непростительным поступком».

В октябре два матча в столице Чехии проведут «Сан-Хосе» и «Нэшвилл».

– Удивительно слышать такое от прославленного в прошлом игрока, даже легенды хоккея. Он сам должен прекрасно знать, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Тем более что он не разбирается в том, что происходит сейчас на Украине.

Раньше Гашек для нас всех был героем, а сейчас для меня этот человек просто перестал существовать. Он был легендой, а теперь пустое место. Гашек забыл, что такое спорт и быть спортсменом.

– Вас не удивляет, что подобные высказывания раздаются не в самой Америке, а Европе?

– Американцы – люди прагматичные. Им выгодно стравливать Россию с Европой, и они этого добиваются. Действительно, не американцы поднимают свой голос против российских спортсменов, а европейцы – финны, чехи.

В Америке выгодно, чтобы Овечкин, Панарин и другие наши ребята зарабатывали своим клубам огромные деньги. Гашек уже в тираже – к сожалению или к счастью. Он бывшая звезда и понимает, что ему надо как-то пропиариться. Поверьте, в Америке его не услышат, – сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту.