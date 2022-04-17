Депутат Свищев: «Российским игрокам НХЛ продолжают поступать угрозы, на них оказывается давление. Но наши ребята – бойцы»

заявил, что российским игрокам продолжают поступать угрозы.

Депутат высказался о том, что в минувший игровой день россияне в общей сложности набрали 26 очков.

– Это говорит о лидирующей позиции российской школы хоккея и о том, что без наших ребят игры в НХЛ будут скучными и неинтересными.

Раньше мы говорили только об , сейчас там целая плеяда классных талантливых игроков. В такое непростое для мирового спорта время они являются послами добра. Мы гордимся ими и ждем от них новых побед.

– Неудивительно, что НХЛ не стала поддерживать идеи отказа от россиян в лиге?

– НХЛ – профессиональная, высокодоходная лига. Американцы, когда вводят какие-то санкции, ограничения или запреты, то, прежде всего, думают, как это для них обернется. Вот они говорят Европе не покупать российские газ и нефть, а сами покупают нефти больше, чем когда-либо. Говорят, что нельзя с россиянами общаться и дружить, а у себя в лиге понимают, что российские хоккеисты помогают им зарабатывать деньги.

Тот же Овечкин – его любит вся команда и все болельщики. Как может без своего талисмана? Российским игрокам продолжают поступать угрозы, на них оказывается давление. Но наши ребята – бойцы. Им нужно не обращать на такое внимание и своей игрой доказывать, что они профессионалы, – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.