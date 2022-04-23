Депутат Милонов: «Гашек ведет себя как проститутка. Надо опубликовать, сколько он заработал в России, чтобы чехи знали»

Депутат Госдумы считает, что ведет себя как проститутка.

Ранее бывший вратарь сборной Чехии сообщил: «Если НХЛ допустит россиян к участию в матче в Праге, я сочту это непростительным поступком».

«Если человек является гавнюком, то его нельзя лишить права им называться, потому что гавнюком он имеет право быть.

Очень жаль, что такие люди, как Гашек, пользуются правом называться идиотом чаще, чем правом называть себя умным и адекватным человеком.

Думаю, что надо опубликовать, сколько заработал Гашек в России, чтобы чехи знали, что человек в ненавистной ему стране получил весьма внушительные суммы себе на счет.

Он ведет себя как проститутка. Я уверен в том, что он в скором времени сможет снова поменять свою точку зрения по отношению к русским.

Да, есть те, у кого есть своя точка зрения, и они ее придерживаются, а есть такие, как Гашек, которые, как только перестали зарабатывать деньги, начинают гавкать на тех, у кого они брали деньги», – заявил .