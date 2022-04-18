Сергей Федоров: «Нападающих «Металлурга» сложно отрезать от шайбы, они очень быстрые. Хорошая проверка боем для ЦСКА»

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Сергей Федоров объяснил, за счет чего ЦСКА обыграл «Металлург» (3:1).

Команды встречались в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Нападающих «Магнитки» сложно отрезать от шайбы, они очень подвижные, очень быстрые. Нам пришлось насытить среднюю зону и сыграть на своих местах. Но я рад, как ребята распоряжались шайбой, когда ей владели.

Дальше матчи будут только интенсивнее, быстрее. Для нас сегодня была хорошая проверка боем.

Наша задача тренерская больше вспомогательная, информационная: помочь игрокам понять, против кого мы играем. Мы работаем на ребят в информационном плане, а они уже работают на льду», – сказал главный тренер ЦСКА.

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