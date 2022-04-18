«ЦСКА выглядел мощно. «Металлург» хотел начать с победы, чуть больше раскрылся». Крикунов о победе армейцев

высказался о победе над (3:1).

Команды встречались в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Армейцы выглядели очень дисциплинированно, плюс в таких матчах важна игра вратарей. Федотов в порядке, Вася [Кошечкин тоже], но ЦСКА здорово разыгрывал комбинации. Хотя и Федотову неплохо протолкнули в большинстве.

На мой взгляд, ЦСКА сыграл построже. «Магнитка» хотела начать с победы, как в серии с «Трактором». Может, немножко больше раскрылась, чем обычно. Уральцы хотели побыстрее решить эпизод, забить.

ЦСКА выглядел мощно, но и «Металлург» может прибавить. Посмотрим, что будет дальше, интересный финал», – сказал заслуженный тренер России.