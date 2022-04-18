Вайсфельд о ЦСКА: «У Федорова мало тренерского опыта, но опытные помощники»

высказался о подготовке и к финалу Кубка Гагарина.

– Повлияет ли то, что у «Металлурга» больше дней на отдых?

– Это всегда палка о двух концах. Больше времени на восстановление – хорошо, дольше отсутствует практика – плохо. Не думаю, что три дня разницы сыграют принципиальную роль. Для «Магнитки» это должно пойти в плюс.

Тренерский опыт в финале важен. У Федорова его мало, но у него очень опытные помощники, поэтому отсутствие опыта в какой-то степени нивелируется. У Сергея Викторовича другие сильные качества.

Мелочей быть не может, будут влиять все факторы. В том числе и тренерский опыт, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .