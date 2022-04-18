Федоров о 3:1 с «Металлургом»: «2-й период не понравился, но 3-й показал, как ЦСКА должен играть»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги 1-й игры финала Кубка Гагарина.

Армейцы обыграли (3:1) в гостях и повели в серии.

«Очень быстрая игра. К этому мы готовились. Не совсем мне понравился наш второй период, где-то недобежали пару шагов, начали играть клюшками. Из-за этого следовали удаления совершенно справедливые.

Но третий период показал, как мы можем и должны играть. Для нас это был важный период и в плане игры, и в плане счета. Парней – с победой. Не расслабляемся, готовимся дальше», – сказал Федоров.