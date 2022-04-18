Леонид Вайсфельд: «Кошечкин – вратарь высокого уровня. Еще до отъезда иностранцев говорил, что он сильнее Олкинуоры»

считает, что играет сильнее, чем Юхо Олкинуора.

Первый матч серии финала Кубка Гагарина между и состоится 18 апреля.

«Во вратарском противостоянии Кошечкина и Федотова ключевым моментом будет физическая форма Василия.

Насколько он функционально восстановился после предыдущих матчей и как будет восстанавливаться в течение финальной серии. Это вопрос возраста, физиологии.

Кошечкин – вратарь высокого уровня. Еще до отъезда иностранцев говорил, что он сильнее Олкинуоры. Василия ограничивает только возраст», – заявил бывший генеральный менеджер клубов .