Леонид Вайсфельд: «Кошечкин – вратарь высокого уровня. Еще до отъезда иностранцев говорил, что он сильнее Олкинуоры»

Леонид Вайсфельд считает, что Василий Кошечкин играет сильнее, чем Юхо Олкинуора.
Первый матч серии финала Кубка Гагарина между «Металлургом» и ЦСКА состоится 18 апреля.
«Во вратарском противостоянии Кошечкина и Федотова ключевым моментом будет физическая форма Василия.
Насколько он функционально восстановился после предыдущих матчей и как будет восстанавливаться в течение финальной серии. Это вопрос возраста, физиологии.
Кошечкин – вратарь высокого уровня. Еще до отъезда иностранцев говорил, что он сильнее Олкинуоры. Василия ограничивает только возраст», – заявил бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.