Федоров о матчах с «Металлургом» в регулярке: «Подняли оттуда определенные действия. Конкретно не буду говорить, военная тайна»

высказался в преддверии старта серии финала Кубка Гагарина с «Металлургом».

– Все лидеры были на Олимпиаде, можно ли происходящее назвать эхом Олимпиады?

– Возможно, но также это может быть и по другим причинам. То, что я думаю, на данный момент оставлю при себе. Им надо отдать должное, они все равно часть команды, помогают ей двигаться вперед. Это самое главное.

– Как вы видите готовность Ивана Федотова к своему первому финалу? И можно ли сказать, что Кошечкин может быть не совсем готов?

– Во-первых, начну с того, что уважаю всех хоккеистов и своей команды, и команды соперника. Второе, вы правы, на этот вопрос может детально ответить тренер вратарей. Третье, финал, за своего вратаря я точно вам скажу, Ваня готов. Про вратаря соперника также могу сказать, что он готовится и готов. Для этого игры и существуют, чтобы понять, кто готов и насколько.

– Помогали ли при подготовке матчи, сыгранные в регулярке против ?

– У нас было 9-10 максимум игроков в нападении, когда мы играли в гостях, дома также был непростой матч. Мы редко встречаемся с такими хорошими обученными соперниками, но «Магнитка» тем и выделяется.

Конкретно не буду говорить, военная тайна. Но то, что мы подняли оттуда определенные наши действия, это точно, – сказал главный тренер .