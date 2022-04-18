Сергей Гимаев-младший: «Только «Авангард» мог дать бой «Металлургу» в плей-офф. Как бы все сложилось, если бы омичи обошлись без кадровых потерь?»

Сергей Гимаев-младший поделился мыслями о предстоящем финале Кубка Гагарина.

«Металлург» по праву представит Восточную конференцию в финале. На мой взгляд, единственный конкурент «Магнитки», который мог в плей-офф дать бой и дал – это , с которым серия «Металлурга» затянулась на семь матчей.

Кто знает, как бы все сложилось, если бы омичи обошлись без кадровых потерь в этой серии? Конечно, мы видим по счету, что и цеплялся за матчи, но у были убийственные контратаки, отличный переход из обороны в атаку и великолепная игра Василия Кошечкина.

К тому же у «Металлурга» хорошая организация игры. Тут нужно отдать должное главному тренеру команды Илье Воробьеву. «Магнитка» умеет играть по счету. Это достаточно гибкая команда, которая успешно играет как от обороны, так и в атакующий хоккей.

ЦСКА ожидаемо играл в хоккей, который принес им две уверенные победы в первых раундах плей-офф. Организация игры ЦСКА и выступления Ивана Федотова делают разницу. Если брать их игры против СКА – то как раз организация игры и нюансы все решили в этой серии.

Мне понравилась игра СКА. Я предполагал, что ЦСКА пройдет дальше, но все же СКА дал отличный бой, они выигрывали в этой серии 3-2 и в некоторых матчах выглядели лучше, чем московские армейцы. Когда петербуржцы быстро двигались и контролировали шайбу – а игроки у них для этого есть – у ЦСКА были проблемы, петербуржцы забирали игры. В итоге у нас получилась самая зрелищная серия в этом плей-офф.

Команды-финалисты очень отличаются друг от друга. Повторюсь: сильное оружие «Металлурга» – это контратаки и классный переход из обороны в атаку. Благодаря этому они забросили много шайб.

Но ЦСКА организованно играет в обороне, так что «Металлургу» будет непросто ловить соперника на контратаках. Думаю, в финальной серии не будет забито много голов.

Да, это команды с большим атакующим потенциалом, но у них замечательные вратари, что Иван Федотов, что . Сложности для «Металлурга» могут создать травмы защитников. Это, конечно, проблема. Насколько серьезная – покажет серия», – сказал бывший защитник клубов .