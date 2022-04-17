Кузьменко продлит контракт со СКА, если не уедет в НХЛ (Артур Хайруллин)

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Андрей Кузьменко продолжит играть за СКА, если не уедет в НХЛ.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Если Андрей Кузьменко все-таки не отправится в НХЛ, в следующем сезоне он будет играть за СКА», – написал Хайруллин.

Срок соглашения нападающего с клубом рассчитан до 30 апреля.

В 45 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ 26-летний Кузьменко набрал 53 (20+33) очка. В Кубке Гагарина-2022 у него 14 (7+7) баллов в 16 играх. 

Ранее сообщалось, что он интересен «Эдмонтону», «Торонто» и «Бостону».

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