Кузьменко продлит контракт со СКА, если не уедет в НХЛ (Артур Хайруллин)

Андрей Кузьменко продолжит играть за СКА, если не уедет в .

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Если Андрей Кузьменко все-таки не отправится в НХЛ, в следующем сезоне он будет играть за , – написал Хайруллин.

Срок соглашения нападающего с клубом рассчитан до 30 апреля.

В 45 матчах минувшего регулярного чемпионата 26-летний Кузьменко набрал 53 (20+33) очка. В Кубке Гагарина-2022 у него 14 (7+7) баллов в 16 играх.

Ранее сообщалось, что он интересен «Эдмонтону», «Торонто» и «Бостону».