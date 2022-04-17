Кузьменко продлит контракт со СКА, если не уедет в НХЛ (Артур Хайруллин)

Андрей Кузьменко продолжит играть за СКА, если не уедет в НХЛ.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Если Андрей Кузьменко все-таки не отправится в НХЛ, в следующем сезоне он будет играть за СКА», – написал Хайруллин.
Срок соглашения нападающего с клубом рассчитан до 30 апреля.
В 45 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ 26-летний Кузьменко набрал 53 (20+33) очка. В Кубке Гагарина-2022 у него 14 (7+7) баллов в 16 играх.
Ранее сообщалось, что он интересен «Эдмонтону», «Торонто» и «Бостону».