«Локомотив» готов дать Бурдасову контракт на 90 млн рублей в год («СЭ»)

получил предложения от нескольких топ-клубов КХЛ.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, готов дать 30-летнему нападающему контракт на 90 млн рублей в год.

При этом отмечается, что сохраняется небольшой шанс на то, что игрок останется в СКА.

Контракт форварда с питерским клубом рассчитан до 30 апреля.

В нынешнем сезоне Бурдасов набрал 42 (23+19) очка в 41 матче регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 10 (3+7) баллов в 16 играх.

Агент Бурдасова о том, останется ли игрок в СКА: «Интерес от других клубов КХЛ есть. Будем изучать все варианты»