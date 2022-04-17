«Локомотив» готов дать Бурдасову контракт на 90 млн рублей в год («СЭ»)

Антон Бурдасов получил предложения от нескольких топ-клубов КХЛ.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, «Локомотив» готов дать 30-летнему нападающему контракт на 90 млн рублей в год.
При этом отмечается, что сохраняется небольшой шанс на то, что игрок останется в СКА.
Контракт форварда с питерским клубом рассчитан до 30 апреля.
В нынешнем сезоне Бурдасов набрал 42 (23+19) очка в 41 матче регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 10 (3+7) баллов в 16 играх.
Агент Бурдасова о том, останется ли игрок в СКА: «Интерес от других клубов КХЛ есть. Будем изучать все варианты»