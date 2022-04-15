Геннадий Орлов: «Ротенберг – тренер. Он доказал это своей деятельностью, СКА чуть-чуть не хватило для победы»

Геннадий Орлов положительно относится к тренерским качествам .

под руководством Ротенберга проиграл ЦСКА (0:3, 3-4 в серии) в седьмом матче финала Западной конференции.

«Сезон для СКА оцениваю положительно. Своей деятельностью Роман Ротенберг доказал, что он – тренер.

Команда же не провалилась, все было правильно выстроено. Хотя в седьмом матче Кузьменко вышел в четвертом звене…

Был какой-то замысел, но, видимо, не получилось. Чуть-чуть не хватило для победы. После такого поражения же не скажешь, что команда беспечно отнеслась.

Была равная борьба. СКА на Западе по итогам сезона – вторая команда. Все это дает возможность думать о будущем сезоне, спокойно готовиться.

Сейчас ребятам надо отдохнуть. Болельщик остался доволен. Да, после седьмого матча расстроились, но то, как играли в сезоне – это достойно.

Со была принципиальная игра, все вырывали с мясом. Все было правильно до седьмого матча с . Москвичи оказались сильнее», – заявил комментатор.

У Романа Ротенберга странные отношения с кубковой бородой: брился между раундами, отрастил специально под ЦСКА