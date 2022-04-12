Фомичев о серии со СКА: «Главная проблема ЦСКА заключается в том, что они неудачно играют во вторых периодах. У них не получается раскачать лидеров»

поделился мнением о серии между СКА и ЦСКА.

– Можно ли сказать, что этот ЦСКА нельзя перетерпеть? СКА выиграл два матча, когда старался играть с позиции силы.

– ЦСКА действительно навязывает свой темп, и думаю, что команда из Санкт-Петербурга может этот темп поддержать. В чем сейчас главная проблема ЦСКА? Это то, что они не так удачно играют во вторых периодах: это видно и по игре, по результатам. Именно в этом компоненте команде Сергея Федорова и нужно добавлять.

В целом идет равная игра. Плюс ко всему у ЦСКА не так удачно действуют лидеры и не так здорово, как хотелось бы, получается играть в большинстве. У СКА же, наоборот, и , и играют результативно практически в каждом матче. Эти ребята очень индивидуально сильны, и, конечно, за ними нужен глаз да глаз в обороне.

Если говорить по вратарям, то эта серия большая проверка для – он никогда еще не играл так высоко в плей-офф. Посмотрим, насколько хватит его характера и умения играть надежно в оставшихся матчах. Что до голкипера СКА Ларса Юханссона, который не так давно играл в ЦСКА, то он очень хорошо знает, на что способны его бывшие партнеры.

С другой стороны, игроки москвичей также знают его слабые места. Как говорится, у них все точки пристреляны – хоккеисты ЦСКА знают, куда ему нужно бросать и что делать, чтобы он ошибся. Но Юханссон – опытный боец, который готов потерпеть. Будет интересно посмотреть на то, как он справится с атакой соперника в ближайших матчах.

– Видите ли вы проблему в том, что результат у СКА во многом определяют три игрока: Кузьменко, Гусев и Бурдасов?

– Здесь как раз обратная ситуация – у СКА есть две хорошие тройки. Да, безусловно, им не хватает – это потеря для питерцев. Но лидеры у них играют на своем уровне.

У ЦСКА же, наоборот, не получается раскачать лидеров и получить то, что от них ждут. Но у Федорова здорово действует тройка Соркин–Светлаков–Попов, и считаю, что в какой-то мере ребята в стане СКА ее недооценили. Они действуют более удачно в зоне соперника и поймали кураж. Сейчас у них все получается, и на данный момент это звено – лидер ЦСКА. Посмотрим, хватит ли их на всю серию, – сказал бывший вратарь ЦСКА и «Авангарда».