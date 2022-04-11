Кузьменко интересен «Эдмонтону», «Торонто» и «Бостону»

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Стало известно, какие клубы НХЛ интересуются форвардом СКА Андреем Кузьменко.

26-летний россиянин привлек внимание «Торонто», «Бостона» и «Эдмонтона», сообщает Edmonton Journal.

По данным источника, переходу в «Ойлерс» может поспособствовать тот факт, что дела Кузьменко ведет известный хоккейный агент Дэн Мильштейн, также представляющий интересы нападающего «Эдмонтона» Эвандера Кэйна.

Кузьменко не был задрафтован клубами НХЛ, поэтому является для лиги свободным агентом. Срок его контракта со СКА истекает 30 апреля.

Статистика форварда – здесь.

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