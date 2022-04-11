Кузьменко интересен «Эдмонтону», «Торонто» и «Бостону»

Стало известно, какие клубы НХЛ интересуются форвардом СКА Андреем Кузьменко.

26-летний россиянин привлек внимание , и , сообщает Edmonton Journal.

По данным источника, переходу в «Ойлерс» может поспособствовать тот факт, что дела Кузьменко ведет известный хоккейный агент , также представляющий интересы нападающего «Эдмонтона» Эвандера Кэйна.

Кузьменко не был задрафтован клубами , поэтому является для лиги свободным агентом. Срок его контракта со СКА истекает 30 апреля.

Статистика форварда – здесь.