Ткачев о санкциях ИИХФ: «Это удар по всему российскому спорту. Многие спортсмены живут только ради международных турниров»

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Владимир Ткачев прокомментировал отстранение России от международных хоккейных турниров.

28 февраля ИИХФ решила отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации.

– Сейчас сборная России отстранена от чемпионата мира и других международных турниров. Можете допустить, что на Олимпиаде в Пекине вы в последний раз сыграли за национальную команду?

– Тогда, конечно, никто об этом не думал. Сейчас осознаешь и понимаешь, что неизвестно, когда еще мы вернемся на международную арену.

– Это удар?

– Конечно. Я считаю, что да. Это удар по всему российскому спорту. Многие спортсмены живут только ради этих международных турниров.

– Согласны, что играми с белорусами это не заменить?

– Да. Сборная Беларуси – нормальная сборная, но это не то. Сама атмосфера, ажиотаж накладывают отпечаток. Помимо уровня игроков, которые приезжают на чемпионаты мира и Олимпийские игры.

– Сейчас никто не понимает, в каких составах будет играть сборная России с белорусами в Туле и Санкт-Петербурге. С вами из штаба сборной кто-то связывался?

– Насколько я знаю, туда молодые ребята поедут. В том числе из «Трактора». Я же собираюсь в отпуск, – сказал нападающий «Трактора».

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