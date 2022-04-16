Никита Тертышный: «Поступают предложения из Северной Америки. Недели через две-три станет все известно о моем будущем»

Никита Тертышный сообщил, что ему поступают предложения из Северной Америки.

Срок соглашения игрока с «Трактором» рассчитан до 2023 года.

«Летом после чемпионства с «Югрой» у меня, помимо «Трактора», было несколько предложений. Звали на Дальний Восток, но для нас с супругой это был не вариант, потому что уже ждали ребенка. Казань на меня выходила. Был вариант в .

Летом во время отпуска приезжал в Челябинск, переговорили с руководством. И по итогу я решил, что если реально буду нужен «Трактору», то вернусь. В итоге ни я, ни клуб не прогадали.

Видел информацию о том, что я перезаключил контракт с «Трактором», это не так. Я не заключал контракт ни на улучшенных условиях, ни на больший срок. Пока не разговаривали на эту тему, тренерский штаб и руководство отходят от плей-офф, анализируют.

В то же время ко мне проявляют интерес, и не только в России. Я разговаривал с агентом, поступают предложения из Северной Америки, от того, кто за мной следил на протяжении всего сезона. Конечно, у меня есть контракт на следующий сезон с «Трактором», но мир настолько непредсказуемый, что я сам скажу «да», а потом скажут, что я пробалаболился.

Пока отдыхаю с семьей, праздную бронзу. Недели через две-три станет все известно о моем будущем», – сказал нападающий «Трактора».