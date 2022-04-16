Савин о легионерах «Трактора»: «Они выдержали давление своих стран, остались и с максимальной самоотдачей делали все, чтобы победить»

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Иван Савин рассказал, как «Трактору» удалось сохранить легионеров в плей-офф.

«Как удалось оставить легионеров до конца сезона? Скажу, что с ребятами мы находились в ежедневном контакте и понимали все их опасения. Во многом благодаря этому контакту нам удалось оставить их в команде и сохранить целостность коллектива.

Они понимали всю ответственность и задачи, которые стояли перед командой. Надо отдать им должное, что они выдержали давление своих стран, остались в команде и с максимальной самоотдачей делали все возможное, чтобы добиваться победы.

Сейчас мы запросили у лиги позицию относительно легионеров. Никакого запрета с ее стороны не будет. Что касается ребят, то они уезжают домой, общаются с семьями, и по истечении времени мы с ними свяжемся. В самое ближайшее время мы должны определиться относительно продолжения сотрудничества. У нас будут с ними контакты, и мы все проясним. У всех есть желание вернуться в «Трактор» и продолжать выступать за нас.

Разумеется, у нас есть план B на тот случай, если у легионеров не будет возможности присоединиться к нам. В ближайшее время наступит определенность, и мы будем действовать по обстановке», – сказал генеральный директор «Трактора».

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