Дмитрий Чернышенко: «Поздравляем, что две команды Челябинской области играли в финале Востока. Это говорит о том, что спорт на высоком уровне»

отметил хоккейные успехи Челябинской области.

«У вас отличная инфраструктура. Вы опорный регион по зимним видам спорта, по легкой атлетике вообще у вас объекты мирового уровня.

Конькобежный центр, для сноуборда, ледовые дворцы для хоккея. Спасибо, что сдаете эти объекты вовремя.

Поздравляем, что две команды области играли в финале Восточной конференции КХЛ.

в финале с ЦСКА будет играть. Это тоже говорит о том, что спорт на высоком уровне», – сказал вице-премьер РФ и бывший президент .

Магнитогорская команда обыграла челябинский со счетом 4-1 в серии финала Востока.