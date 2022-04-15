Дмитрий Чернышенко: «Поздравляем, что две команды Челябинской области играли в финале Востока. Это говорит о том, что спорт на высоком уровне»

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Дмитрий Чернышенко отметил хоккейные успехи Челябинской области.

«У вас отличная инфраструктура. Вы опорный регион по зимним видам спорта, по легкой атлетике вообще у вас объекты мирового уровня.

Конькобежный центр, для сноуборда, ледовые дворцы для хоккея. Спасибо, что сдаете эти объекты вовремя.

Поздравляем, что две команды области играли в финале Восточной конференции КХЛ.

«Металлург» в финале с ЦСКА будет играть. Это тоже говорит о том, что спорт на высоком уровне», – сказал вице-премьер РФ и бывший президент КХЛ.

Магнитогорская команда обыграла челябинский «Трактор» со счетом 4-1 в серии финала Востока.

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