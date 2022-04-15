Валерий Каменский: «Со Знарком «Ак Барс» может взять Кубок Гагарина, возможно. Это специалист высокого уровня с огромнейшим опытом»

Теги Ак Барс Олег Знарок Валерий Каменский КХЛ Хоккей

Валерий Каменский предположил, что «Ак Барс» может выиграть Кубок Гагарина под руководством Олега Знарка.

«Знарок – это специалист высокого уровня с огромнейшим опытом и желанием. Амбиции поработать с топ-клубом у него есть.

Почему бы ему и не возглавить казанский клуб? Я думаю, что со Знарком «Ак Барс», возможно, может взять Кубок Гагарина.

То, что Знарок последний год нигде не работал, может это и хорошо. 

Бывает так, что отдых идет специалистам на пользу, но он же от хоккея не отлучался, работал в ФХР, был консультантом в молодежной сборной. На многих матчах его можно было увидеть.

Думаю, на выбор руководства «Ак Барса» в пользу Олега Знарка повлиял его опыт, заслуги перед российским хоккеем», – сказал советник главного тренера сборной России.

Знарок принципиально согласился возглавить «Ак Барс». Казанцы вкладывают большую часть зарплаты в бонусы за результат

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