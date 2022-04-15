Вайсфельд о Квартальнове: «За 3 года тренер ничего не выиграл, это серьезные деньги, судьбы людей. Шансы можно было давать хоть пять лет»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Леонид Вайсфельд Дмитрий Квартальнов Олег Знарок КХЛ Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о возможном назначении Олега Знарка на пост главного тренера «Ак Барса».

«В этой ситуации на самом деле неважно, что думают эксперты. Все вопросы надо задавать руководству. Не знаю, получится ли у Знарка в Казани или нет.

«Ак Барс» в любом случае будет претендентом на Кубок Гагарина, так как это клуб с большим ресурсом. Другое дело, что в последние годы у Олега Валерьевича не очень удачно получается добиться результата. Не знаю, сможет ли он перезагрузиться в «Ак Барсе».

При этом, безусловно, это тренер высокого уровня с большим опытом. В КХЛ в принципе нет плохих тренеров.

Нужно ли было «Ак Барсу» дать еще один шанс Дмитрию Квартальнову? Конечно, можно было, но тот человек, который бы этот шанс дал, в отсутствие результата лишился бы своей работы. Это же серьезные деньги, судьбы людей. За три года этот тренер ничего не выиграл. Шансы можно было давать хоть пять лет, но в случае отрицательного результата полетели бы головы.

По поводу Зинэтулы Билялетдинова скажу, что он побеждал в другое время. Тогда не было потолка зарплат в 900 миллионов. Как бы этот потолок не критиковали, он действительно работает.

Таких возможностей, которые были в свое время у Билялетдинова, сейчас нет ни у одного тренера в КХЛ. Вернись он сейчас, то уже не сможет собрать пятерку лучших игроков в стране. Это великий тренер, но с тех пор много поменялось», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ в интервью «Бизнес Online».

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