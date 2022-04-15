Вайсфельд о Квартальнове: «За 3 года тренер ничего не выиграл, это серьезные деньги, судьбы людей. Шансы можно было давать хоть пять лет»

высказался о возможном назначении Олега Знарка на пост главного тренера .

«В этой ситуации на самом деле неважно, что думают эксперты. Все вопросы надо задавать руководству. Не знаю, получится ли у Знарка в Казани или нет.

«Ак Барс» в любом случае будет претендентом на Кубок Гагарина, так как это клуб с большим ресурсом. Другое дело, что в последние годы у Олега Валерьевича не очень удачно получается добиться результата. Не знаю, сможет ли он перезагрузиться в «Ак Барсе».

При этом, безусловно, это тренер высокого уровня с большим опытом. В КХЛ в принципе нет плохих тренеров.

Нужно ли было «Ак Барсу» дать еще один шанс Дмитрию Квартальнову? Конечно, можно было, но тот человек, который бы этот шанс дал, в отсутствие результата лишился бы своей работы. Это же серьезные деньги, судьбы людей. За три года этот тренер ничего не выиграл. Шансы можно было давать хоть пять лет, но в случае отрицательного результата полетели бы головы.

По поводу скажу, что он побеждал в другое время. Тогда не было потолка зарплат в 900 миллионов. Как бы этот потолок не критиковали, он действительно работает.

Таких возможностей, которые были в свое время у Билялетдинова, сейчас нет ни у одного тренера в КХЛ. Вернись он сейчас, то уже не сможет собрать пятерку лучших игроков в стране. Это великий тренер, но с тех пор много поменялось», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ в интервью «Бизнес Online».