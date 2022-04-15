Директор «Металлурга» о Лайпсике: «Мне импонирует игра техничных ребят. Когда Майе появился, мы подумали, что это будет хорошая пара»

Сергей Гомоляко поделился ожиданиями перед финалом Кубка Гагарина против ЦСКА.
– От соперника у вас какие ожидания? С одной стороны, они на два матча больше играли, с другой – тонус у них должен быть более игровой.
– Я не хочу говорить о сопернике. Уже говорил, что если мы будем играть в свою игру, то нам никакой соперник не страшен.
Поэтому если мы будем придерживаться своей тактики, своей игры, то все у нас получится.
– Вы и перед серией с «Авангардом» и перед серией с «Трактором» говорили, что противостояние совершенно для вас не принципиальны. С ЦСКА тоже этой принципиальности нет?
– А мне какая должна быть принципиальность? Всегда говорю: принципиальных соперников нет, есть соперник, которого мы должны обыграть. На данном этапе у нас ЦСКА. Мы должны выиграть и забрать кубок.
– ЦСКА руководит Сергей Федоров, который первый год работает главным тренером. Он был генменеджером, вы тоже прошли тренерство, теперь спортивный директор. Вас вообще удивило решение Федорова стать тренером? Потому что это совсем другая роль и вы это понимаете, как никто другой.
– У Сергея хороший, хоккейный склад ума, поэтому я ничему не удивлен. Думаю, Сергей в будущем будет прекрасным тренером.
– Что на ваш взгляд станет ключевым в серии? Физика, нацеленность и количество бросков в створ – какие компоненты именно с таким соперником будут иметь решающее значение?
– Голы, голы – самое главное. Чем больше забьем, тогда победим. В каждой игре надо забить на один гол больше.
– В обеих командах есть хоккеисты, которые прошли ЦСКА и «Магнитку» в разные годы. Хочется узнать про Брендана Лайпсика, в плей-офф играет на очень хорошем уровне. Расскажите, как удалось его вам, как спортивному директору, пригласить в команду?
– С ним появился вариант, и мы созвонились с агентом. Я смотрел на его игру в ЦСКА и знал, как он играет за океаном, мне импонировала его игра, техника, катание.
Мне в принципе импонирует игра техничных ребят. Мы подыскивали еще и центрального. Как раз когда Филипп Майе появился, мы подумали, что это будет хорошая пара, и забрали его.
– Довольны как это звено действует с Николаем Голдобиным? Они не только качественно играют, но и красивые шайбы забрасывают.
– Главное, что они забрасывают, а красивые или какие – без разницы. Да, прекрасно играют пока, – сказал спортивный директор «Металлурга».