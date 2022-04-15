Директор «Металлурга» о Лайпсике: «Мне импонирует игра техничных ребят. Когда Майе появился, мы подумали, что это будет хорошая пара»

поделился ожиданиями перед финалом Кубка Гагарина против ЦСКА.

– От соперника у вас какие ожидания? С одной стороны, они на два матча больше играли, с другой – тонус у них должен быть более игровой.

– Я не хочу говорить о сопернике. Уже говорил, что если мы будем играть в свою игру, то нам никакой соперник не страшен.

Поэтому если мы будем придерживаться своей тактики, своей игры, то все у нас получится.

– Вы и перед серией с «Авангардом» и перед серией с «Трактором» говорили, что противостояние совершенно для вас не принципиальны. С ЦСКА тоже этой принципиальности нет?

– А мне какая должна быть принципиальность? Всегда говорю: принципиальных соперников нет, есть соперник, которого мы должны обыграть. На данном этапе у нас ЦСКА. Мы должны выиграть и забрать кубок.

– ЦСКА руководит , который первый год работает главным тренером. Он был генменеджером, вы тоже прошли тренерство, теперь спортивный директор. Вас вообще удивило решение Федорова стать тренером? Потому что это совсем другая роль и вы это понимаете, как никто другой.

– У Сергея хороший, хоккейный склад ума, поэтому я ничему не удивлен. Думаю, Сергей в будущем будет прекрасным тренером.

– Что на ваш взгляд станет ключевым в серии? Физика, нацеленность и количество бросков в створ – какие компоненты именно с таким соперником будут иметь решающее значение?

– Голы, голы – самое главное. Чем больше забьем, тогда победим. В каждой игре надо забить на один гол больше.

– В обеих командах есть хоккеисты, которые прошли ЦСКА и «Магнитку» в разные годы. Хочется узнать про , в плей-офф играет на очень хорошем уровне. Расскажите, как удалось его вам, как спортивному директору, пригласить в команду?

– С ним появился вариант, и мы созвонились с агентом. Я смотрел на его игру в ЦСКА и знал, как он играет за океаном, мне импонировала его игра, техника, катание.

Мне в принципе импонирует игра техничных ребят. Мы подыскивали еще и центрального. Как раз когда Филипп Майе появился, мы подумали, что это будет хорошая пара, и забрали его.

– Довольны как это звено действует с ? Они не только качественно играют, но и красивые шайбы забрасывают.

– Главное, что они забрасывают, а красивые или какие – без разницы. Да, прекрасно играют пока, – сказал спортивный директор .