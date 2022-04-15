Егор Яковлев: «У «Металлурга» хорошие нападающие, команда, весь сезон это доказывали. Будем искать ключи к воротам ЦСКА»

ответил на вопросы в преддверии старта финала Кубка Гагарина против .

– Насколько отличаются ощущения внутренние именно от того, что это финал? Это последний раунд.

– Это то, ради чего мы очень много тренируемся летом, готовимся весь сезон – ради того, чтобы сыграть в финале. И вот это время настало. Отличное настроение, готовимся с позитивом.

– Мы помним тот сентябрьский матч, когда «Металлург» обыграл армейцев 4:0 на своем льду, но, по ощущениям, за эти месяцы очень серьезный прогресс был у москвичей.

– Безусловно, мы не держим этот матч в голове.

Там уже совершенно другая команда, и это показала та игра, когда мы с ними играли ответный матч дома. Поэтому готовимся. Это финал, здесь две хорошие команды.

– Несмотря на то, что ЦСКА хорошо устраивает оборонительную систему, даже в проигранном московском матче в принципе забили прилично. Есть какие-то рецепты, даже против такой плотной и уверенной защиты?

– Конечно, у нас хорошие нападающие, хорошая команда, мы уже это доказали, и весь сезон доказывали, и плей-офф провели. Будем искать ключи к воротам.

– Насколько возвращение поможет обороне, снимет нагрузку с вас и других партнеров по обороне?

– Любое возвращение поможет. Это лишние силы.

– Довольно необычная ситуация, что так много времени для отдыха получилось. Между «Авангардом» и «Трактором» такого не было, а ЦСКА напротив играл на два матча больше. Как правильно подойти к старту серии, чтобы не проспать начало?

– Не будем повторять этих ошибок. Да, мы хорошо отдохнули и сейчас интенсивно тренируемся, готовимся, будем разбирать команду и будем получать удовольствие.

Это хоккей, наше любимое дело, это финал – что может быть еще лучше? – сказал защитник .