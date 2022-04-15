Президент ЦСКА: «Металлург» – это сбалансированная команда во всех линиях, захочет играть первым номером. Наша задача – взять Кубок Гагарина»

Президент ЦСКА высказался о предстоящем финале Кубка Гагарина против .

«Мы хорошо сыграли [со СКА], но это не результат, который поставлен перед командой в этом сезоне.

Все должны трезво и четко понимать, что это отличный результат на сегодняшний момент, но впереди настоящее сражение.

«Магнитка» – очень опытная команда во всех линиях, начиная от вратарской и заканчивая тренерской.

Матчи будут очень тяжелыми для ЦСКА, поэтому надо быстро закончить это эмоциональное празднование, а потом искать и набирать эмоции для предстоящей битвы.

«Металлург» – это сбалансированная команда во всех линиях, у нее четыре тройки, любая из которых может принести результат. У нас играли их хоккеисты – и Семен Кошелев, и Брендан Лайпсик, и , и Миша Пашнин, и Никита Коростелев.

Мы очень хорошо знаем эту команду, мы помним отличную игру , знаем опыт . Понимаем, что «Металлург» захочет играть первым номером, и к этому будем готовиться.

У нас задача связана с тем, чтобы взять , а не кубок Западной конференции», – заявил Игорь Есмантович.