Президент ЦСКА: «Металлург» – это сбалансированная команда во всех линиях, захочет играть первым номером. Наша задача – взять Кубок Гагарина»

Теги Металлург Мг ЦСКА СКА Илья Воробьев Василий Кошечкин Кубок Гагарина Михаил Пашнин Николай Голдобин Никита Коростелев Брендан Лайпсик Игорь Есмантович Семен Кошелев ТАСС Хоккей

Президент ЦСКА высказался о предстоящем финале Кубка Гагарина против «Металлурга».

«Мы хорошо сыграли [со СКА], но это не результат, который поставлен перед командой в этом сезоне.

Все должны трезво и четко понимать, что это отличный результат на сегодняшний момент, но впереди настоящее сражение.

«Магнитка» – очень опытная команда во всех линиях, начиная от вратарской и заканчивая тренерской.

Матчи будут очень тяжелыми для ЦСКА, поэтому надо быстро закончить это эмоциональное празднование, а потом искать и набирать эмоции для предстоящей битвы.

«Металлург» – это сбалансированная команда во всех линиях, у нее четыре тройки, любая из которых может принести результат. У нас играли их хоккеисты – и Семен Кошелев, и Брендан Лайпсик, и Николай Голдобин, и Миша Пашнин, и Никита Коростелев.

Мы очень хорошо знаем эту команду, мы помним отличную игру Василия Кошечкина, знаем опыт Ильи Воробьева. Понимаем, что «Металлург» захочет играть первым номером, и к этому будем готовиться.

У нас задача связана с тем, чтобы взять Кубок Гагарина, а не кубок Западной конференции», – заявил Игорь Есмантович.

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