«На руке 10 пальцев, тебе два отрезали – вроде рука функционирует, но чего-то не хватает». Курьянов об уходе финнов из «Авангарда»

рассказал о том, как на «Авангард» повлиял уход и .

Финские защитники покинули омский клуб по ходу первого раунда плей-офф .

«Уход финнов не то что надломил, но… Вот, знаете, когда у тебя 10 пальцев на руке, тебе два отрезали, вроде и рука функционирует, но чего-то не хватает.

При этом и Покка, и Каски – праворукие игроки.

Очень много мы потеряли в системе вбрасываний и в тактических вариантах, особенно когда у тебя все защитники – леворукие.

У нас стало меньше вариантов для комбинаций. В результате «Металлург» очень быстро подстроилась под такое положение», – сказал тренер в эфире «Радио Сибирь».

Омская команда уступила «Металлургу» во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 3-4 в серии.