«Оттава» продлила Казинса на год и 825 тысяч долларов

«Оттава» продлила Ника Казинса на год и 825 тысяч долларов.

По прошлому соглашению с «Сенаторс» 31-летний форвард (обладатель Кубка Стэнли-2024 в составе «Флориды») получал 800 тысяч долларов.

В прошлом сезоне он провел за канадский клуб 50 матчей в регулярном чемпионате и набрал 15 (6+9) очков при нейтральной полезности, 41 минуте штрафа и среднем времени на льду 11:54.

В плей-офф Казинс провел 5 игр. Всего в регулярках лиги у канадца 642 игры и 195 (77+118) очков.