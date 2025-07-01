Дмитрий Губерниев оценил назначение Романа Ротенберга в «Динамо».

Ранее стало известно , что бывший главный тренер СКА вошел в совет директоров московского «Динамо». Отмечается, что Ротенберг будет заниматься подготовкой резерва и вопросами инфраструктуры клуба.

«Прекрасно, рад за Романа. Он очень любит заниматься с молодежью, я тому свидетель – «Красная Машина Юниор» творит чудеса.

В системе московского «Динамо » его знания и опыт пригодятся, а как тренер Роман себя еще обязательно реализует», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .

Ротенберга могут назначить менеджером в «Динамо». Что об этом известно?