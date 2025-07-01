Губерниев о Ротенберге в «Динамо»: «Он любит заниматься с молодежью – «Красная Машина Юниор» творит чудеса. Обязательно еще реализует себя как тренер»
Дмитрий Губерниев оценил назначение Романа Ротенберга в «Динамо».
Ранее стало известно, что бывший главный тренер СКА вошел в совет директоров московского «Динамо». Отмечается, что Ротенберг будет заниматься подготовкой резерва и вопросами инфраструктуры клуба.
«Прекрасно, рад за Романа. Он очень любит заниматься с молодежью, я тому свидетель – «Красная Машина Юниор» творит чудеса.
В системе московского «Динамо» его знания и опыт пригодятся, а как тренер Роман себя еще обязательно реализует», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
Ротенберга могут назначить менеджером в «Динамо». Что об этом известно?
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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