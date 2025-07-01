Меркулов остался в «Бостоне», подписав двусторонний контракт на год. Он стал лучшим бомбардиром фарма «Брюинс» в регулярке АХЛ – 54 очка в 59 играх

Георгий Меркулов остался в «Бостоне», подписав двусторонний контракт на год.

Зарплата 24-летнего форварда в НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 235 тысяч. Гарантированный минимум за сезон – 275 тысяч.

В прошлом сезоне россиянин стал лучшим бомбардиром фарм-клуба «Брюинс» – «Провиденса » – в регулярном чемпионате АХЛ. Он набрал 54 (15+39) очка в 59 играх, а плей-офф пропустил из-за травмы.

Также в активе Меркулова 6 матчей за «Бостон » в регулярке НХЛ и 1 (0+1) балл.

Отметим, что в 2026 году Меркулов может стать неограниченно свободным агентом (по правилу группы 6 на рынок могут выйти игроки от 25 лет и старше, сыгравшие менее 80 матчей в НХЛ при 3 или более сезонах в профессиональном хоккее).