Емелин об уходе Покки и Каски: «Дополнительную нагрузку распределили на всех. Не скажу, что стала очень большая разница»

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Алексей Емелин высказался о поражении от «Ак Барса» (2:3 ОТ, 3-1) в матче Кубка Гагарина.

– Было ожидаемо, что игра получится тяжелой. Мы хотели завершить серию, они – продолжить. Видно было, что высокий градус напряжения. Обе команды действуют от ножа, очень много стычек. Но в овертайме все-таки пропустили одну атаку, которую соперник завершил точным броском.

– Почему «Ак Барс» два матча подряд, да еще в Балашихе, вас так перебрасывает?

– Да, не так агрессивно действовали в этих домашних матчах. Вследствие этого они нас перебросали.

– Как перераспределилась нагрузка в обороне с отъездом Покки и Каски?

– Дополнительную нагрузку распределили на всех. Не скажу, что стала очень большая разница.

– На серии сказывается, что уехали легионеры?

– Об этом уже сказал Боб Хартли: мы об этом забыли. Двигаемся дальше. Ничего не поделаешь, и обратно мы никого вернуть не сможем.

– «Авангард» выиграл шесть овертаймов подряд. Как вы хотели провести этот?

– Просто готовились к продолжению игры. Понимали, что можем все завершить одним броском. Поэтому говорили о том, что нужно как можно больше бросать, чаще идти на ворота. Попытаться сделать так, чтобы поставить точку.

– Если бы вам перед началом серии с «Ак Барсом» сказали, что будете вести 3-1, какой была бы ваша реакция?

– Я бы сильно удивился, – сказал защитник «Авангарда».

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