Каски и Покка покинули «Авангард». Они обязаны выплатить компенсацию за расторжение контрактов

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Финские защитники «Авангарда» Оливер Каски и Вилле Покка покинули команду. 

«Защитники «Авангарда» Вилле Покка и Оливер Каски расторгли контракты с «Авангардом» по собственной инициативе. За нашим клубом закрепляются спортивные права на игроков, которые обязаны выплатить компенсацию за досрочное расторжение контрактов», – сказано в заявлении «Авангарда».

26-летний Каски выступал за омский клуб с 2020 года, 27-летний Покка – с 2018 года. Оба игрока выиграли с «Авангардом» Кубок Гагарина.

Ранее сообщалось, что остальные легионеры уходить из команды не планируют.

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