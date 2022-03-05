Каски и Покка покинули «Авангард». Они обязаны выплатить компенсацию за расторжение контрактов

Финские защитники «Авангарда» Оливер Каски и покинули команду.

«Защитники Вилле Покка и Оливер Каски расторгли контракты с «Авангардом» по собственной инициативе. За нашим клубом закрепляются спортивные права на игроков, которые обязаны выплатить компенсацию за досрочное расторжение контрактов», – сказано в заявлении «Авангарда».

26-летний Каски выступал за омский клуб с 2020 года, 27-летний Покка – с 2018 года. Оба игрока выиграли с «Авангардом» Кубок Гагарина.

Ранее сообщалось, что остальные легионеры уходить из команды не планируют.