Волков об уходе Покки и Каски: «Их было не переубедить. Как только из Уфы полетели первые ласточки, наши ребята присоединились к ним»

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Алексей Волков сообщил, что «Авангард» прикладывал максимум усилий, чтобы легионеры остались.

Во время плей-офф-2022 финские защитники Вилле Покка и Оливер Каски покинули клуб.

«Очень сложно залезть в голову человеку, очень много информации идет с их родины. Мы прикладывали максимум усилий, чтобы ребята остались. Есть две стороны медали, и у каждого есть своя правда. Ребята были уже настроены, и их было не переубедить.

Александр Владимирович [Крылов] прилетал в Казань, провел беседу с ними, гарантировал безопасность и безопасный вылет в свои страны, но это не сыграло никакой роли. Как только из Уфы полетели первые ласточки, наши ребята присоединились к ним.

Мы поступили по регламенту, ребята должны небольшую сумму, мы соблюли букву закона, и они остались в правах «Авангарда», – сказал генеральный менеджер «Авангарда».

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