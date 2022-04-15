Алексей Терещенко: «Ротенберг показал неплохой результат – можно поставить «хорошо». Но ничего фантастического не произошло»

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Алексей Терещенко назвал хорошим результат СКА под руководством Романа Ротенберга.

Питерский клуб проиграл ЦСКА (3-4 в серии) в финале Западной конференции. Команда не выходит в финал Кубка Гагарина с 2017 года.

«Для победы СКА не хватило голов. Сказалась усталость.

Если в первых играх команда находилась в оптимальной физической форме, то к концу серии силы уже были на исходе. Выдержать серии из 6-7 игр не каждому удается.

Для первого сезона Ротенберг показал неплохой результат. Можно поставить «хорошо». Был отличный шанс выйти в финал еще в шестом матче, но СКА потерял такую возможность. Тут целый ряд факторов.

Нужно посмотреть на Ротенберга в следующем сезоне. Ничего фантастического в этом сезоне не произошло, кубок в первый год не завоеван», – заявил трехкратный чемпион мира в составе сборной России.

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