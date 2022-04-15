Третьяк о Ротенберге как тренере: «Игровой рисунок виден, хоть и возглавил СКА в середине сезона. Хорошие перспективы»

Теги ЦСКА СКА ФХР Владислав Третьяк Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк дал оценку тренерской деятельности Романа Ротенберга.

СКА проиграл ЦСКА (0:3), который тренирует Сергей Федоров, в седьмом матче финала Западной конференции и уступил в серии со счетом 3-4.

«Оба показали, что у них хорошие перспективы в качестве тренеров.

Хоть Роман Ротенберг и возглавил команду в середине сезона, ее игровой рисунок виден, и я считаю, что у нас два хороших тренера.

Оба они набираются опыта, образованные ребята, учатся.

Для них это колоссальный опыт, один из них был в шаге от финала, и работу обоих уже можно назвать удовлетворительной», – заявил президент ФХР.

СКА провалил концовку серии с ЦСКА. За два важных матча – один гол и абсолютная беспомощность впереди

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные