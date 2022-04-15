Третьяк о Ротенберге как тренере: «Игровой рисунок виден, хоть и возглавил СКА в середине сезона. Хорошие перспективы»

дал оценку тренерской деятельности Романа Ротенберга.

СКА проиграл ЦСКА (0:3), который тренирует , в седьмом матче финала Западной конференции и уступил в серии со счетом 3-4.

«Оба показали, что у них хорошие перспективы в качестве тренеров.

Хоть и возглавил команду в середине сезона, ее игровой рисунок виден, и я считаю, что у нас два хороших тренера.

Оба они набираются опыта, образованные ребята, учатся.

Для них это колоссальный опыт, один из них был в шаге от финала, и работу обоих уже можно назвать удовлетворительной», – заявил президент ФХР.

СКА провалил концовку серии с ЦСКА. За два важных матча – один гол и абсолютная беспомощность впереди