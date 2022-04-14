Роман Ротенберг: «СКА доминировал во многих играх. Не было такого, что что-то сломалось, молодые играли на равных с опытными»

дал комментарий после поражения СКА от в серии Кубка Гагарина.

Питерский клуб уступил со счетом 0:3 в седьмом матче серии финала Западной конференции

«Очень здорово начали игру. Было много моментов и бросков, не удалось забить. Ребята отдали все, что могли, бились и старались ради болельщиков.

Хочу поздравить ЦСКА с победой. Они показали, что на сегодня они сильнее, но у нас молодая команда, смотрим в будущее со светлой головой. Нам есть к чему стремиться.

Соперник во втором периоде сыграл где-то агрессивнее. Мы были к этому готовы, не было такого, что что-то сломалось. Соперник очень сильный.

Мы доминировали во многих играх, были все возможности победить. Было много травм, как это обычно в плей-офф бывает.

Мы постараемся максимально сохранить команду и двигаться вперед. Все увидели, что молодые ребята играли на равных с опытными», – заявил главный тренер .