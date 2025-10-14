Козлов после 1:4 от «Ак Барса»: «Нужно работать, взрослеть, выводить шайбу из зоны, а мы продолжаем играть в детский хоккей»

Виктор Козлов высказался после поражени от «Ак Барса» (1:4).

– Неплохо начали, затем пропустили быстрые голы, которые нас чуть-чуть надломили. Не понравилось, что проиграли много единоборств, шайбу не выводили, при входе в зону были потери.

С такими командами, как «Ак Барс», надо играть четче, они много выходили в контратаки после наших ошибок. Плохо сыграли в большинстве. Был шанс вернуться в игру, но не реализовали преимущество.

– Почему заменили Александра Самонова?

– Чтобы команду встряхнуть и попробовать Семена Вязового.

– В чем проблема вторых периодов?

– Нужно работать, взрослеть, выводить шайбу из зоны, а мы продолжаем играть в детский хоккей.

– Есть идеи, как исправить ситуацию?

– Хотим кое-что поменять. Идеи были разные. Хоккей, в который играли с другими игроками, не подходит под нынешний состав. Есть пара идей, чтобы начать выигрывать матчи, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов .