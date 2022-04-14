Ротенберг о СКА: «Надеемся сохранить коллектив, но есть хорошие резервы. Первые звенья 2002-2003 годов рождения – лучшие игроки своего возраста в стране»

рассказал о желании сохранить текущий состав СКА на следующий сезон.

Главный тренер питерского клуба ответил на вопросы после поражения от (0:3) в седьмом матче серии финала Западной конференции.

– У многих весной заканчиваются контракты. Велась ли уже работа по продлению?

– Конечно, есть устные договоренности. Надеемся, что наших ключевых игроков, этот коллектив сохраним максимально.

В то же время идет смена поколений. Изучим, все моменты нужно серьезно проанализировать. Но, как я сказал, у нас есть хорошие резервы.

В ВХЛ первые звенья 2002-2003 годов рождения, это лучшие игроки своего возраста в стране. Да, они должны еще развиваться, получить опыт.

В этой серии мы увидели, как на равных с олимпийскими чемпионами играют ребята, впервые выступающие в плей-офф, не говоря уже о седьмом матче финала конференции. Нужно это пройти, чтобы стать сильнее и добиваться успеха. СКА стремится всегда быть на первом месте.

– Не считаете ли, что в шестой и седьмой играх игроки СКА недостаточно активно лезли на пятак?

– Да, мы требовали лезть на пятак, бросать, забивать мусорные голы – с мясом, с рисом, если нужно. Это тот компонент, который мы обязаны улучшить в будущем.

– Что пошло не так после победного пятого матча?

– ЦСКА – физически очень мощная команда. Если посмотрите их средний рост, увидите, что там все ребята большие.

Плюс возраст, опыт. Да, мощи, которая была у нас до этого, напора, прессинга, энергии не хватило. Но нужно играть в хоккей и выигрывать.

Разберем, проанализируем каждый момент. Но мы и в Москву ехали за победой, для этого было при подготовке все сделано максимально.

Сегодня мы тоже в течение всего матча продолжали атаковать, бросать. Не хватило сил забить важнейшие голы, соперник здорово оборонялся, не удалось вскрыть эту оборону, – сказал Ротенберг.

СКА провалил концовку серии с ЦСКА. За два важных матча – один гол и абсолютная беспомощность впереди