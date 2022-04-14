Ротенберг о работе тренером: «Не мне судить. Руководители СКА будут анализировать работу тренерского штаба»

заявил, что руководство СКА оценит работу тренерского штаба по итогам сезона .

Питерский клуб уступил (0:3, 3-4 в серии) в седьмом матче серии финала Западной конференции.

– Для вас это первый сезон в качестве главного тренера. С какими эмоциями его заканчиваете? Довольны ли тем, как отработали?

– Не мне об этом судить. У нас есть руководители, которые будут анализировать работу тренерского штаба.

Мы в финале конференции, сыграли седьмой матч. Да, всегда нужно стремиться побеждать. Для СКА есть только первое место.

Мы можем улучшить нашу работу, развиваться.

Будем и себя критиковать, это правильно. А эмоции сегодня, понятно, отрицательные, так как мы выходим только побеждать.

В это же время мы видим перспективу, то, что игроки развиваются.

Можем побеждать, можем усилиться, стать лучше, радовать наших болельщиков. Время покажет, – сказал главный тренер СКА, также являющийся вице-президентом клуба.

СКА провалил концовку серии. За два важных матча – один гол и абсолютная беспомощность впереди