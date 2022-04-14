Ротенберг о работе тренером: «Не мне судить. Руководители СКА будут анализировать работу тренерского штаба»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что руководство СКА оценит работу тренерского штаба по итогам сезона КХЛ.

Питерский клуб уступил ЦСКА (0:3, 3-4 в серии) в седьмом матче серии финала Западной конференции.

– Для вас это первый сезон в качестве главного тренера. С какими эмоциями его заканчиваете? Довольны ли тем, как отработали?

– Не мне об этом судить. У нас есть руководители, которые будут анализировать работу тренерского штаба.

Мы в финале конференции, сыграли седьмой матч. Да, всегда нужно стремиться побеждать. Для СКА есть только первое место.

Мы можем улучшить нашу работу, развиваться.

Будем и себя критиковать, это правильно. А эмоции сегодня, понятно, отрицательные, так как мы выходим только побеждать.

В это же время мы видим перспективу, то, что игроки развиваются.

Можем побеждать, можем усилиться, стать лучше, радовать наших болельщиков. Время покажет, – сказал главный тренер СКА, также являющийся вице-президентом клуба.

СКА провалил концовку серии. За два важных матча – один гол и абсолютная беспомощность впереди

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные