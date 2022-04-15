Гатиятулин о легионерах «Трактора»: «Каждый выразил желание вернуться – однозначно. Будем действовать по ситуации»

сообщил, что легионеры хотят остаться в команде.

«Хотел бы поблагодарить руководство клуба и лично Алексея Леонидовича (Текслера, губернатора Челябинской области и президента клуба – прим. Sports.ru) за предоставленные условия при подготовке к сезону и в течение всего сезона.

То, что было необходимо при подготовке, все выполнялось. То, что сезон был интересный. Сыграли его на максимуме. Все ребята вытащили из себя все, что могли. Хотелось бы идти дальше, но тот результат, которого мы добились, был нам по силам.

Каждый из ребят [легионеров] выразил желание вернуться – однозначно. Договорились, что будем действовать по ситуации», – сказал Гатиятулин.