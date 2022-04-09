Гатиятулин о «-3» Седлака: «Пропущенные голы – следствие ошибок всей пятерки. По самоотдаче к нему нет претензий»

Теги Трактор КХЛ Кубок Гагарина Лукаш Седлак Анвар Гатиятулин Чемпионат.com Хоккей

Тренер «Трактора» оценил игру Лукаша Седлака в матче с «Металлургом» (0:6).

Чешский форвард вернулся в состав после травмы и завершил 4-ю игру финальной серии Востока с показателем полезности «-3».

«Седлак пропустил матчи, наверное, ему непросто было сразу войти и показывать свой уровень. Но по самоотдаче к нему нет претензий и никогда не было.

Он закончил матч с «-3»? Пропущенные голы – это следствие ошибок всей пятерки, а не какого-то одного игрока», – сказал Анвар Гатиятулин.

«Магнитка» растоптала «Трактор» за один период. Челябинск совсем не знал, как играть с шайбой

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные