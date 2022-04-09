Гатиятулин о «-3» Седлака: «Пропущенные голы – следствие ошибок всей пятерки. По самоотдаче к нему нет претензий»

Тренер «Трактора» оценил игру в матче с «Металлургом» (0:6).

Чешский форвард вернулся в состав после травмы и завершил 4-ю игру финальной серии Востока с показателем полезности «-3».

«Седлак пропустил матчи, наверное, ему непросто было сразу войти и показывать свой уровень. Но по самоотдаче к нему нет претензий и никогда не было.

Он закончил матч с «-3»? Пропущенные голы – это следствие ошибок всей пятерки, а не какого-то одного игрока», – сказал .

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