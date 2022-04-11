Анвар Гатиятулин: «Разговоры о том, что «Трактору» стоит сменить стратегию, идут давно, не обращаем на это внимания»

высказался после поражения от «Металлурга» (1-4 в серии).

В пятом матче финала Востока «Трактор» уступил со счетом 1:2.

«У клуба есть стратегия. Нашей задачей было организовать команду и готовиться играть в каждом матче. Никакой успокоенности не было. Понимали, что был шанс играть дольше.

У Пулккинена есть серьезное повреждение пальца. У нас каждый готов выходить и биться. Сегодня на раскатке он был готов. Переговорили с врачами и приняли совместное решение играть таким составом. Об обмене Абрамова на Блажиевского не пожалел. Нам нужен был защитник. Никаких сомнений и сожалений не было.

Разговоры о том, что «Трактору» стоит сменить стратегию, идут давно, не обращаем на это внимания. Каждый тренер хочет играть в активный хоккей, но нужно смотреть на состояние команды. Стараюсь не отвлекаться на это и сосредоточиваться на своей работе», – сказал главный тренер «Трактора».

«Металлург» – в финале Кубка Гагарина! «Трактор» очень боялся проиграть и вылетел за 15 секунд до овертайма