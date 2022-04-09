Гатиятулин после разгрома от «Металлурга»: «Нет смысла пенять на невезение. 6 голов пропускать – это много»

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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин высказался о поражении от «Металлурга» (0:6).

«Металлург» повел в серии финала Востока со счетом 3-1.

«Разберем игру, найдем ошибки и проведем работу над ними. Хотел бы поблагодарить болельщиков, их поддержка важна для команды, огромное им спасибо.

Не было желания выпустить Гарипова, Роман Вилл играл на своем уровне. Тут больше ошибки в обороне повлияли. У нас есть время разобраться, подготовиться к следующему матчу.

Четыре штанги? Наверное, нам надо быть более сконцентрированными в завершении, в последних передачах. Тут нет смысла пенять на невезение. Конечно, шесть голов пропускать – это много», – сказал тренер «Трактора».

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