Сергей Коньков: «Как можно называть Федорова дебютантом? Он был высокой фигурой в хоккее, долго работал в ЦСКА и прекрасно знает, что делает»

Сергей Коньков поделился мнением о и Романе Ротенберге.

Сегодня, 14 апреля, состоится седьмой матч финала Запада между и СКА (3-3 в серии).

«Как вы можете называть Сергея Федорова дебютантом? Он был высокой фигурой в хоккее, долго работал в ЦСКА. Да, немного перестроился, но он был тренером на Олимпийских играх. Он прекрасно знает, что делает, и результат говорит сам за себя.

Новая должность – здесь, конечно, все наблюдают за тем, что происходит. Но надо отдать должное, что у него есть помощники, которые длительное время находятся в команде, и он сам знает каждого игрока от и до, знает все их возможности. Нельзя сказать, что это работа одного человека. Мы наблюдаем, а выводы будем делать по результатам», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина

Мы не воспринимаем Ротенберга и Федорова как тренеров. Но почему тогда они побеждают?