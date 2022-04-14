Владимир Плющев: «Хоккей – геополитическая игра для нашей страны. Хоккеисты всегда считались потенциальными бойцами и защитниками России»

заявил, что хоккеисты всегда считались потенциальными защитниками страны.

Заслуженный тренер России поделился ожиданиями от седьмого матча серии плей-офф между СКА и .

«Сам матч уже все определяет. Думаю, борьба будет бескомпромиссной и мы увидим красивый хоккей от этих сильнейших коллективов.

СКА и ЦСКА вполне могли играть в финале розыгрыша Кубка Гагарина, но, к сожалению, регламент нам этого не позволяет. Фаворита здесь выделить трудно. Две команды прошли эти 6 игр настолько ровно, что тяжело кого-то выделить сегодня. Конечно, у СКА будет преимущество своего поля и болельщика, но последняя игра будет определять слишком многое, вряд ли этот фактор сильно повлияет.

Насколько эта серия важна для болельщиков? Хоккей вообще наш вид спорта. Я говорил однажды, что это геополитическая игра для нашей страны и нашего болельщика. Именно в этой игре проявляются все самые лучшие качества наших ребят: бойцовские навыки, терпение, способность держать удар, преодолевать трудности и играть через не могу.

В той ситуации, в которой мы сейчас находимся, эта серия приобрела дополнительную социальную значимость. Хоккеисты всегда считались потенциальными бойцами и защитниками страны. А на них всегда смотрели как на людей, которые отстаивают интересы страны. Думаю, большинство хоккеистов это понимают. Мы в сложных ситуациях не опускаем руки, наоборот, подходим друг к другу плечом к плечу. Это сильный показатель», – сказал Плющев.