Никишин о легионерах «Спартака»: «Наверняка с ними общалось руководство, но внутри команды эта тема вообще не обсуждалась»

поделился мыслями о поражении от (1-4) в серии плей-офф .

«Не хватило лишь реализации. Надо было использовать свои моменты, да и можно было обойтись без некоторых голов, которые мы пропустили в этой серии. Но что теперь сделаешь – все уже прошло. Это жизненный опыт. Надеюсь, что в следующий раз уже мы будем вести в счете и забивать больше голов.

Каким было состояние наших легионеров? Наверняка с ними общалось руководство клуба, но внутри команды эта тема вообще никак не обсуждалась. Мы понимали, что у них могут возникнуть определенные неудобства в плане взаимоотношений со своими странами, но это только наши догадки, истины мы тут не знаем», – сказал защитник .