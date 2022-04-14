Валерий Каменский: «В серии СКА – ЦСКА матчи выигрываются на удалениях и ошибках. Команды равные, борьба идет ноздря в ноздрю»

поделился ожиданиями от седьмого матча серии между СКА и .

«Игра будет очень нервная, победит сильнейший. Думаю, это игра вратарей.

В седьмом матче никогда нет фаворитов. Цена ошибки здесь решает многое. Команды абсолютно равные, борьба идет ноздря в ноздрю.

Вообще во всей этой серии матчи выигрываются на удалениях и ошибках. К матчу приковано огромное внимание, в нынешней ситуации эта серия стала дополнительным развлечением для наших людей. Это здорово», – сказал советник главного тренера сборной России.